Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2022, 10:31 — ИА Регнум. С начала 2022 года на Камчатку из разных регионов России переехали жить и работать 88 врачей и 48 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю» рассказал губернатор края Владимир Солодов.

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«Очень важное направление работы касается увеличения количества врачей, поскольку нехватка медицинских работников является острой проблемой для многих регионов страны, которую нельзя решить в один момент, но мы планомерно наращиваем количество врачей и укомплектованность врачебных ставок. В этом году мы видим позитивные изменения и, безусловно, продолжим работу в этом направлении для того, чтобы достичь необходимого уровня укомплектованности медиками», — сказал Солодов.

Власти региона продолжат активную работу по привлечению медицинских специалистов в учреждения края.

Переезжающие на Камчатку врачи с 1 января 2023 года будут получать увеличенную компенсацию за наем жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка в 2023 году по постановлению председателя правительства России Михаила Мишустина получит больше субвенций на оказание населению медицинской помощи.