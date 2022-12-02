Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности. Об этом он заявил 2 декабря на российско-узбекистанском бизнес-форум в Самарканде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, мир вступил в период трансформаций, которые носят фундаментальный характер», — сказал экономист.

Также Мишустин добавил, что многие торговые связи, ранее пострадавшие от пандемии коронавируса, столкнулись с новыми испытаниями.

Сообщается, что Михаил Мишустин совместно с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым проведут в третьем по численности городе страны Самарканде заседание совместной комиссии и выступят на заседании российско-узбекистанского бизнес-форума.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритании предсказали многотысячные забастовки работников целого ряда сфер, что приведет к перебоям в работе множества учреждений.