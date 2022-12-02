Москва, 2 декабря, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Усиливающиеся давление на Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны преступного киевского режима свидетельствует о том, что он не боится отбрасывать любую видимость демократии в общественном устройстве, так как не сомневается в поддержке своих покровителей с Запада. Об этом 2 декабря заявил советник патриарха Московского и всея Руси, член Межведомственной рабочей группы РПЦ по координации помощи епархиям Донбасса и сопредельных территорий протоиерей Николай Балашов.

Александр Филиппов Николай Балашов

Как указал Балашов, слова которого приводит ТАСС, оказываемое властями на каноническую УПЦ давление, увеличивается фактически ежедневно.

«Режим Зеленского уже не боится отбросить всякую видимость демократического общественного устройства, поскольку не сомневается: западные покровители не упрекнут его в нарушении прав и свобод граждан Украины», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать принятые Киевом против УПЦ меры.

При этом также в течение последнего времени спецслужбы киевского террористического режима провели обыски в храмах канонической УПЦ, заявляя о якобы обнаружении там «пророссийской литературы и миллионов наличными».

Отметим, ранее глава режима Киева В. Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил принять меры против УПЦ.