Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Обустройство спортивной площадки на территории школы №9 в Петропавловске-Камчатском планируют начать в 2023 году. Также в планах получить федеральное финансирование на ремонт самого здания и фасада. Об этом на приёме граждан по личным вопросам рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортивная площадка

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Глава региона отметил, что президент России Владимир Путин поручил капитально ремонтировать здания школ за счёт средств федерального бюджета, но руководители школ и управлений образования не смогли должны образом оформить всю необходимую документацию.

«В результате из порядка 70 общеобразовательных учреждений, в которых требуется капитальный ремонт, нуждающимися на федеральном уровне признаны четыре. Эта работа должна быть выполнена с тем, чтобы школа № 9 получила госфинансирование на масштабный капитальный ремонт. При этом до момента выделения этих средств определенные виды ремонтов будут выполнены», — сказал Владимир Солодов.

На 2026 год запланирован ремонт фасада школы №9. По разработанной проектно-сметной документации на это потребуется 57 млн рублей.

На пришкольной спортивной площадке появится резиновое покрытие, тренажеры для воркаута, обустроят футбольное поле, баскетбольную площадку. Реконструкцию планируют полностью завершить в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках создания площадок ГТО необходимо развивать пришкольные территории. Об этом в ходе «открытого диалога» в Совфеде РФ заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.