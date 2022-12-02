Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Своими действиями западные страны подорвали ключевые для бизнеса понятия. Об этом 2 декабря на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Из-за действий западных стран подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам», ― пояснил премьер-министр.

Он подчеркнул, что в этой ситуации страны могут противостоять вызовам только сообща.

Напомним, о подрыве Западом рыночной экономики ранее заявляли в Пекине. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что в этом направлении, в частности, работает решение Вашингтона запретить поставки в США оборудования телекоммуникационных компаний Китая.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что идея установить лимит цен на нефть и газ подрывает основы рынка. По его словам, по сути, введение потолков — это «покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета».