Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Россия открыта к кооперации с дружественными странами, заявил 2 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин на бизнес-форуме в Самарканде.

Nalog.ru Михаил Мишустин

Михаил Мишустин «Наша страна остаётся открытой к кооперации с дружественными государствами. Теми, кто по опыту десятилетий понимает преимущества взаимодействия с близкой по географии, культуре и духовным ценностям Россией».

Глава российского правительства подчеркнул, что Узбекистан — это дружественная страна.

С ней и с другими государствами, с которыми сложилось и развивается многоплановое торгово-экономическое, проектное и инвестиционное сотрудничество, Москва строит отношения «на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга».

Напомним, в Самарканде открылся российско-узбекский бизнес-форум. Накануне, 1 декабря, Мишустин прибыл в Узбекистан на встречу с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым.