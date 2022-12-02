Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Камчатка в 2023 году по постановлению председателя правительства России Михаила Мишустина получит больше субвенций на оказание населению медицинской помощи. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Gannet-cdn.com Врач

Читайте также: Путин: люди должны получать качественные медуслуги там, где они живут

Оказание качественной и современной медицинской помощи на Камчатке затрудняется удалённостью населённых пунктов и дефицитом кадров. Дополнительное финансирование будет направлено на развитие системы здравоохранения, оснащение медицинских учреждений и на заработную плату врачам.

«Потребности регионов, где наблюдается низкая плотность населения, требуют объективно больших расходов. В центральных регионах России скорая помощь доезжает за определённое время и там стоят задачи автомобилями скорой помощи и врачами, то в нашем случае зачастую, чтобы спасти жизнь, необходим вертолёт санитарной авиации, иногда с пересадками с вертолёта, самолёта, лодки и автомобиля. Мы обязаны сделать чтобы наши граждане имели доступ к медицинской помощи, вне зависимости от того, где он живет», — прокомментировал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из приоритетных вопросов для российских властей является развитие здравоохранения. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов, участие в которой глава государства принял в режиме видеоконференции.