Вашингтон, 2 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В преддверии вступления в силу новых антироссийских санкций Запада растёт стоимость нефтеперевозок для России, сообщает 2 декабря Bloomberg.

Танкер

Агентство отмечает, что доставка российской нефти резко дорожает: владельцы нефтеналивных танкеров не спешат с перевозками, опасаясь наказаний за нарушение новых санкций. Те, кто решается на перевозки, берут за них больше денег.

Брокерские конторы сообщают, что перевозки нефти после 5 декабря из терминалов в портах Балтийского моря до Индии будут стоить порядка $15 млн, тогда как ранее эта же транспортировка обходилась в $9 — $11,5 млн.

Напомним, с 5 декабря ЕС, а также Британия и США запрещают компаниям оказывать услуги по перевозке нефти из России. Исключение составляют случаи, когда поставки нефти оплачиваются по особой цене. Речь идёт о цене не выше согласованного ЕС и G7 уровня.