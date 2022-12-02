Москва, 2 декабря, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Безудержная гонка Еврокомиссии за выполнением политизированного отчёта о переходе с российского газа на СПГ привела к фактору дефицита сжиженного природного газа на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, росту стоимости закупаемого газа в Европе и эскалации глобального энергокризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Цены на газ в Европе чувствительны к температурным колебаниям. Наступление холодов подразумевает более интенсивный отбор газа из газовых хранилищ и увеличение потребности в дополнительных закупках, — сказала она. — Баланс мирового спроса и потребления газа, достигнутый в мире в 2021 году, оказался дефицитным к концу 2022 года, так как крупнейшие газопроводные магистрали из России были выведены из эксплуатации в результате санкционного давления и диверсии. В случае, если бы трубопроводные мощности из России в Европу продолжали функционировать, мировой рынок был бы насыщен необходимым объёмом газа, затраты на приобретение энергоресурсов странами Евросоюза были бы значительно ниже».

По ее словам, пока баланс спроса и предложения на мировом рынке газа не будет достигнут, цены будут подвержены значительным колебаниям.

В свою очередь, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев отметил, что еще как минимум три или четыре месяца спрос на газ будет высоким.

«Кроме сезонного фактора, причиной роста его цен является сокращение выработки электроэнергии в странах ЕС, — сказал он. — Если зима будет холодной, то траты энергии будут выше, необходимо будет восполнять запасы. Этот фактор будет разгонять цены, которые вполне могут превысить уровень 2000 долларов за тысячу кубометров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, что ранее Россия официально предупредила, что не будет торговать газом или нефтью с теми странами, которые будут устанавливать ограничения цен на газ.