Берлин, 2 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Минфин Германии отказал главе минобороны страны Кристине Ламбрехт на просьбу предоставить бюджетные средства для закупки новых боеприпасов, сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Чтобы устранить нехватку боеприпасов глава Минобороны призвала Минфин «немедленно выделить значительные суммы бюджетных средств» для закупки новых боеприпасов. Однако министр финансов отклонил эту просьбу. Кристину Ламбрехт обвинили в том, что во время дебатов по бюджету за последние несколько месяцев она ни разу не упоминала о необходимости закупки боеприпасов.

Ранее Ламбрехт заявила, что Вооруженные силы Германии были бы в лучшем положении, если бы не стали посылать оружие и боеприпасы Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц ранее признал, что вооруженные силы страны испытывают дефицит боеприпасов, отметив неверный курс политики в данном вопросе.