Москва, 2 декабря, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается освободить от налогов материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас подобные выплаты расцениваются как доход и облагаются налогом на доходы физических лиц в размере 13%. По словам Турчака, при этом такая помощь по своей сути является целевой выплатой человеку на преодоление сложной жизненной ситуации.

«И уж точно не доходом. Брать с нее налоги нелогично и несправедливо. Студенты и так не самые богатые люди в стране, тем более нуждающиеся. Рассчитываем, что коллеги депутаты, а затем и сенаторы оперативно рассмотрят нашу инициативу», — отметил парламентарий в своем телеграмм-канале.

Турчак подчеркнул, что в масштабах бюджета выпадение доходов будет незначительным, «государство не обеднеет».

Отметим, что НДФЛ с этих выплат зачисляется в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты.

С учетом сведений ФНС России за 2021 год общий объем выпадающих доходов всех бюджетов может составить порядка 0,6 млрд рублей ежегодно, следует из сопроводительных материалов к законопроекту.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, которые семьи с двумя и более детьми получили при продаже земельного участка.