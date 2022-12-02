Москва, 2 декабря, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Предложение властей Приморья о заключении соглашения с КНДР о сотрудничестве в сфере туризма поддержал правительство России. Соответствующее распоряжение правительства РФ 2 декабря обнародовано на официальном портале правовой информации.

digital.gov.ru Правительство РФ

Согласиться с предложением правительства Приморского края о заключении соглашения между правительством Приморского края (Российская Федерация) и департаментом внешних дел генерального управления по туризму Корейской Народно-Демократической республики о сотрудничестве в сфере туризма», — говорится в опубликованном документе.

Отметим, в настоящее время границы с КНДР закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции, также с 2020 года приостановлено авиационное сообщение между Владивостоком и Пхеньяном.