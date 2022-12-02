Москва, 2 декабря, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Ни под один из критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, не походит частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», однако деятельность самих Соединённых Штатов под них полностью попадает. Об этом 2 декабря заявил бизнесмен Евгений Пригожин, его слова приводит принадлежащая ему компания «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Government of the Russian Federation Евгений Пригожин

Как напомнил Пригожин, согласно регулированию США, имеется три пункта и девять подпунктов критериев отнесения организации к террористической и в них подробно описано, кто является террористом.

«ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит», — сказал он.

Также бизнесмен уточнил, что группа «Вагнер» разгромила боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, не дала устроить переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов в Африке, а также остановила геноцид русского населения в Донбассе в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность признания группы «Вагнер» террористической организацией.