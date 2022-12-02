Санкт-Петербург, 2 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Суд в Петербурге заочно арестовал бывшего помощника заместителя министра внутренних дел РФ Дмитрия Скворцова, находящегося в розыске по обвинению в причастности к ряду убийств и покушений на убийство в составе бандитской группировки в 1990-х годах.

Tobias ToMar Maier Бандит

По данным издания «Фонтанка», в те годы Скворцов подчинялся находящему под арестом бывшему главе городской Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе, который обвиняется в бандитизме и причастности к нескольким убийствам и находится под стражей. В 2000-е годы Скворцов учился в петербургском Университете МВД, а затем продолжил карьеру в правоохранительных органах. Его сегодняшнее местоположение неизвестно.

Скворцову инкриминируют участие в покушении на бизнесмена Ливи Абрамова и его охранника, а также причастность к убийству еще трех лиц, оказавшихся на пути преступной группировки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Петербурге было раскрыто двойное убийство, совершенное в ходе так называемых «бандитских разборок» в августе 1993 года. Среди арестованных по этому делу оказался экс-глава городской Федерации вольной борьбы Владимир Кулибаба и еще четыре человека. В ноябре 2022 года в отношении членов группировки Кулибабы возбудили уголовное дело о бандитизме.

По версии следствия, криминальный авторитет Константин Яковлев, известный под кличкой Костя Могила, в 1993 году создал в Санкт-Петербурге устойчивую вооружённую банду. В нее вошли Владимир Кулибаба («правая рука» Яковлева), Игорь Савин, Владимир Карпинский, Анатолий Мотыль, Марат Аристов и другие. Основной деятельностью злоумышленников были вооруженные нападения на жителей и организаций Петербурга. Сам Яковлев был расстрелян в центре Москвы в 2003 году. Убийц и заказчика ликвидации криминального авторитета так и не нашли.

Санкт-Петербургский городской суд 30 ноября 2022 года вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Кулибабы до января 2023 года.