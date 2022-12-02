Москва, 2 декабря, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Об издевательствах, которым он подвергся во время нахождения в украинском плену, рассказал 2 декабря российский военнослужащий, который был возвращён по обмену.

Lugradar.net Плен

Как рассказал возвращённый боец Вооружённых сил (ВС) РФ, слова которого приводят «Аргументы и факты», его и его товарищей в украинском плену плохо кормили, а также заставляли отжиматься и приседать, и при этом били палками и заковывали в наручники.

«Заставляли петь разную «беду» на украинском языке. … Гимн Украины постоянно учили», — заявил российский военный.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что из украинского плена было освобождено ещё 50 российских бойцов.