Киев, 2 декабря, 2022, 09:38 — ИА Регнум. По объектам энергетической и промышленной инфраструктуры той части Запорожской области, которая контролируется Киевом, был нанесён ракетный удар, заявил «глава областной администрации региона» Александр Старух в своём телеграм-канале.

12019 Пожар

Удар был нанесён в ночное время. По данным Старуха, никто в результате удара не пострадал. Возникший пожар был потушен. На прикреплённых к сообщению фото видно, что пожар был обширным.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы западной прессы, рассказал, по каким объектам и почему именно по ним ВС РФ в ходе спецоперации наносят удары.

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