Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Открытие бюста Махатмы Ганди — лидера национально-освободительного движения Индии — состоится в штаб-квартире ООН 14 декабря, сообщает 2 декабря Press Trust of India.

Махатма Ганди

По словам постпреда Индии при ООН Ручиры Камбодж, скульптуру, созданную индийцем Рамом Сутаром, установят на Северной лужайке комплекса ООН.

Отмечается, что на торжественное мероприятие с участием генсека ООН Антониу Гутерреша приедет индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар.

Напомним, Махатма Ганди возглавлял движение, которое боролось за независимость Индии от Британии в конце ХIХ — начале ХХ вв.