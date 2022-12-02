Донецк, 2 декабря, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Уголовные дела против женщин, предназначенные для того, чтобы с помощью шантажа выманить и захватить их мужей, фабриковали киевские силовики. Об одном таком случае 2 декабря рассказала осужденная украинским судом по надуманному поводу Евгения Скидан.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«В октябре 2015 года меня задержал ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью. — Прим. ред.), украинский ОБОП города Красноармейска… Муж у меня гражданский, у нас двое детей, мы не расписаны, он воевал в ополчении с самого начала», — приводит её слова РИА Новости.

Также Скидан уточнила, что её муж в то время служил в аэропорту Донецка и она на свой день рождения поехала к нему, где сфотографировалась с ополченцами, после чего её муж опубликовал это фото в интернете.

Кроме этого, женщина, которая на тот момент проживала на захваченной Киевом части территории ДНР, указала, что затем украинские силовики обвинили её в передаче «подельнику» оружия и наркотиков, а также сказали, что она получит от восьми до пятнадцати лет, а в случае сдачи им её гражданского мужа — до трех лет условно с отсрочкой на два года.

При этом она добавила, что украинский суд дал ей условный срок, её после первых допросов отпустили домой и в этот момент она успела предупредить своего гражданского мужа о возможности провокаций.

«Набрала Лешу, сказала ему, что тебя хотят здесь видеть под любым предлогом… Ему звонили, что у него сын умер, чтобы он приехал. Я его предупредила, и мы больше не общались», — отметила она, указав, что ей пришлось провести в заключении восемь лет по уголовной статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что аресты жителей сёл Невский и Макеевка в той части ЛНР, которую оккупировала бандеровская армия, проводит СБУ.