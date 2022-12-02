Москва, 2 декабря, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Совфеде заявление президента США Джо Байдена о готовности поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об окончании войны на Украине расценили как готовность начать торг с Россией и ожидают словесной эквилибристики янки.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

Стало известно, что Байден в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что «готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне».

Означать фраза может не столько готовность срочно дать команду своим вассалам прекратить конфликт на Украине, сколько начать с нами торг и явно на американских условиях, отметил сенатор Андрей Климов.

«Сей торг может быть не только и не столько про бывшую УССР, сколько о широком комплексе отношений между двумя нашими ракетно-ядерными сверхдержавами», — рассуждает парламентарий в телеграм-канале.

По его мнению, что бы ни стояло за высказыванием Байдена, это не означает вспышки любви к России правящих кругов США.

«Стратегия там прежняя — сдерживание РФ любой ценой, что не исключает возможности их тактических компромиссов и, тем более, вариаций в словесной эквилибристике янки», — добавил Климов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.

Париж и Вашингтон не будут оказывать давление на киевский режим, чтобы Киев пошел на «неприемлемые» компромиссы в случае начала переговоров с Россией, заявил президент Франции Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа подчинила свою безопасность США.