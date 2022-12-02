Берлин, 2 декабря, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Германскому минобороны отказали в срочной финансовой поддержке, о которой просило министерство, пишет 2 декабря Politico.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Как говорится в заявлении госсекретаря германского минфина Штеффена Зэбиша, глава ведомства Кристиан Линднер ответил отказом на запрос министра обороны Кристине Ламбрехт.

Ламбрехт просила у минфина срочной финансовой поддержки, чтобы военное ведомство смогло приобрести боеприпасы, поскольку у германских военных наблюдается их дефицит.

Но минфин ответил, что не намерен срочно выделять деньги, и дело не в их недостатке. Решение не спешить с помощью бундесверу вызвано со «сложными, частично непрозрачными и непоследовательными процессами планирования и связанным с бюрократией оформлением заказов».

Напомним, по данным немецкой прессы, на складах армии Германии так мало боеприпасов, что их хватить только на месяц ведения гипотетических боевых действий.