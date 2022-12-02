Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2022, 09:01 — ИА Регнум. С момента приезда в Нью-Йорк постпреда Украины при организации Сергея Кислицы постоянное представительство России никак с ним не взаимодействовало. Об этом 2 декабря рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Цитата из трансляции media.un.org Постоянный представитель Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН. 22.02.2022

Как отметил в интервью «Ленте. ру» Полянский, ещё до начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине новый киевский постпред был «крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком».

При этом заместитель постпреда РФ отметил, что у дипломатов из РФ сложилось впечатление того, что Кислица не хотел вести диалог и также настраивал сотрудников своего аппарата.

«Он как был, мягко говоря, далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН, так и остался. Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря недовольный переговорным процессом между Москвой и Киевом секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что он считает, что от России нужно просто избавиться.