Луганск, 2 декабря, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Аресты жителей сёл Невское и Макеевка в той части ЛНР, которую оккупировала бандеровская армия, проводит СБУ, заявил 2 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Ssu.gov.ua СБУ

По словам Марочко, происходят «массовые репрессии». Например, если у человека на освобождённой от ВСУ территории есть родня, его могут посадить за решётку. Или если у него родственники в другом российском регионе.

«Представители СБУ начали арестовывать мирных граждан за так называемое пособничество ВС РФ, то есть лишь только за то, что люди получали гуманитарную помощь и социальные выплаты», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад СБУ организовала обыск у епископа Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата.