Вашингтон, 2 декабря, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Возможность значительно расширить программу обучения вооружённых формирований киевского террористического режима рассматривает в данный момент министерство обороны США. Об этом 2 декабря сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Министр обороны (США) Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных», — говорится в публикации.

Также указывается, что источники сообщили, что обсуждение такой возможности ведётся уже в течение нескольких недель и для её воплощения в жизнь могут быть использованы выделяемые Вашингтоном в качестве военной помощи средства.

Кроме того, отмечается, что американская сторона намерена обучать киевских боевиков проведению «изощренных кампаний» против Вооружённых сил (ВС) России.

При этом уточняется, что в данном случае планируется обучить сотни или даже тысячи боевиков ВСУ, которых собираются тренировать на территории ФРГ, как это уже делали в течение последних лет специалисты из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Вашингтон не будут оказывать давление на киевский режим, чтобы Киев пошел на «неприемлемые» компромиссы в случае начала переговоров с Россией.