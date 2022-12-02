Киев, 2 декабря, 2022, 08:30 — ИА Регнум. С начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине потери боевиков ВСУ составили от 10 до 13 тысяч человек. С таким утверждением 1 декабря выступил советник офиса главы киевского террористического режима Михаил Подоляк в ходе единого телемарафона.

Ложь

По словам Подоляка, заявившая ранее о 100 тысячах потерь боевиков ВСУ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы ошиблась, и именно поэтому, как утверждает представитель киевского режима, запись её слов была позднее удалена.

«Потому что у нас есть официальные оценки Генштаба, которые говорит Верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5−13 тысяч погибших», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что данные о потерях в рядах ВСУ, которые обнародовала 30 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, привели к самовольному оттоку боевиков из рядов ВСУ.