Донецк, 2 декабря, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Видеозапись штурма российскими военными позиций киевских нацистов в населённом пункте Водяное на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) опубликовало 2 декабря РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

На выложенных в интернете кадрах запечатлено, как подразделение «Шторм» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР наступает в Водяном при поддержке артиллерии и беспилотников.

При этом видно, как под натиском бойцов НМ ДНР киевские боевики вынуждены отступить с занимаемых ими позиций, которые занимают российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден заявил, что США наносили удары по энергетической инфраструктуре других государств со времён Югославии и Ирака.