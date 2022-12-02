Луганск, 2 декабря, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Данные о потерях в рядах ВСУ, которые обнародовала 30 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, привели к самовольному оттоку боевиков из рядов ВСУ, заявил 2 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Илья Репин. Дезертир

«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.

Он добавил, что в рядах ВСУ, по данным разведки, участились случаи употребления наркотиков и алкоголя. Что касается украинского общества в целом, напряжение в нём растёт.

Напомним, в своём заявлении фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ составили за время спецоперации 100 тысяч человек.