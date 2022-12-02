Лусака, 2 декабря, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Правительство Замбия прилагает все усилия для реструктуризации в первом квартале 2023 года внешнего долга страны в размере $14,87 млрд, заявил замбийский министр финансов Ситумбеко Мусокотване 1 декабря в интервью на конференции, организованной агентством Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

По его словам, власти республики «активно взаимодействует» с Китаем — крупнейшим кредитором этого африканского государства. В конце августа Международный валютный фонд (МВФ) согласовал для Замбии трехлетнюю кредитную программу на общую сумму в $1,3 млрд, чтобы помочь стране реструктурировать долг.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Замбия и Намибия подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода между странами. Объект будет проложен из намибийского прибрежного города Вэлвис-Бэй.

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