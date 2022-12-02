Вашингтон, 2 декабря, 2022, 08:12 — ИА Регнум. США наносили удары по энергетической инфраструктуре других государств со времён Югославии и Ирака. Такое признание сделал 1 декабря экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация на Украине

Карден выступил в эфире турецкого новостного телеканала TRT World. В дискуссии принял участие и первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Первый зампостпреда напомнил, что 25 мая 1999 года на брифинге пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа спросили, по какой причине альянс лишает Югославию 70% не только электричества, но и водоснабжения. На это Шиа ответил, что если бы Слободан Милошевич действительно хотел, чтобы у его граждан были вода и электричество, то он должен принять условия НАТО, и кампания будет остановлена. Пока он этого не сделает, НАТО продолжит атаковать цели, которые снабжают армию Югославии электроэнергией.

«Я не понимаю, почему позиция стран НАТО в этот раз отличается. Они должны понимать наши военные расчеты», — указал Полянский.

Карден в свою очередь отметил, что Киеву и его союзникам не нужно удивляться тому обстоятельству, что Россия использует зиму для достижения своих целей.

«Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию «Шок и трепет» против Ирака в 2003 году», — пояснил Карден.

Экс-дипломат выразил надежду на то, что всеми сторонами конфликта будут приложены необходимые усилия, направленные на урегулирование ситуации на Украине путём переговоров.