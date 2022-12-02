Донецк, 2 декабря, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Вооружённые формирования преступного режима Киева обстреляли Горловку, Гольмовский и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 05:34 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что 05:40 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 мм по Минеральному и в 05:57 — пять снарядов калибра 155 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Горловку, Пантелеймоновку и Каштановое обстреляли киевские боевики в ДНР.