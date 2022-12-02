Москва, 2 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Нацпроект «Здравоохранение» обеспечивает появление новейшего оборудования в регионах нашей страны, с помощью которого улучшается инфраструктура для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это позволяет врачам проводить сложнейшие операции и ежедневно спасать множество жизней.

Минздрав Иркутской области Иркутская область. Операция пациента с патологией аорты

В Иркутской области успешно прооперировали пациента с патологией самой крупной артерии организма. Врачи Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы заменили мужчине часть аорты — установили стент-графт, который выполняет функцию протеза.

«Под контролем рентгена пациенту делают небольшой прокол артерии на бедре, в аорту вводится узкая трубка, через которую и устанавливают стент-графт. Внутри протез закрепляют к нормальным частям аорты выше и ниже пораженной части артерии. Операцию проводят малотравматично, пациент легко ее переносит и буквально сразу после операции может ходить, через два-три дня — полноценно жить. В этом преимущество малоинвазивной хирургии перед открытыми операциями», — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ИОКБ Александр Квашин.

Ежегодно в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения ИОКБ оказывают медицинскую помощь более четырем тысячам пациентов с различными патологиями сердечно-сосудистой системы. Среди них — четыре-пять операций по протезированию аорты.

«Специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения имеют богатейший опыт. Детей оперируют уже сразу после рождения, а самому старому пациенту отделения было более ста лет. В этом году большое количество хирургических вмешательств в части детской кардиохирургии провели именно в кабинетах ангиографии», — пояснил заместитель главного врача по медицинской части ИОКБ Игорь Каретников.

Главный врач ИОКБ Петр Дудин подчеркнул, что протезирование аорты в медучреждении пациентам проводят бесплатно в рамках оказания высокоспециализированной медицинской помощи по определенным показаниям. У пациентов нет необходимости ехать в другие регионы и подвергаться дополнительным рискам.

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения ИОКБ выросло из кабинета ангиографии, открытого в 1974 году, в современное мощное подразделение. Штат состоит из высококвалифицированной опытной команды. Врачи и медсестры регулярно повышают квалификацию и обмениваются опытом работы с высокими технологиями.

В Алтайском крае сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают 890 тысяч человек. У 450 тысяч из них гипертоническая болезнь, у 110 тысяч — хроническая ишемическая болезнь сердца. Ежегодно кардиологи регистрируют инфаркт миокарда у 3500-3600 человек. Пациентов с хронической сердечной недостаточностью в крае около 7% от взрослого населения. В конце октября 2022 года центральные районные и городские больницы Алтайского края получили 110 электрокардиографов. Сейчас в регионе работает более 230 таких аппаратов, в онлайн-режиме передающих данные в Алтайский краевой кардиодиспансер. Оборудование закупили в 2019 году для бригад скорой медицинской помощи. Новые электрокардиографы предназначены для фельдшерско-акушерских пунктов.

Кардиограмма

«Теперь в районах будет возможность сделать кардиограмму в ФАПе, и данные о состоянии пациента моментально поступят на расшифровку в круглосуточный консультативно-диагностический центр кардиодиспансера. Это благо не только для пациента, которому в течение нескольких минут поставят диагноз, но и для фельдшера. Он будет понимать, что в выборе тактики лечения ему помогут квалифицированные специалисты», — отмечает главный врач Волчихинской центральной районной больницы Татьяна Харлова.

Современные технологии позволяют оказать максимально быструю помощь даже пациентам, живущим в удаленных районах края. Кардиограф мобильный, поэтому снять кардиограмму медицинский работник может даже на дому при оказании неотложной медицинской помощи. Помимо внедрения новых технологий, с целью снижения смертности от болезней системы кровообращения в регионе продолжается диспансерное наблюдение за пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Расширяется сеть кабинетов для лечения жителей с хронической сердечной недостаточностью. Также на базе 30 лечебных учреждений работают антикоагулянтные кабинеты, где осуществляется контроль за пациентами с нарушениями ритма.

Комплекс мер по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который реализуется в регионе от уровня ФАПа до специализированной клиники, дает значимые результаты. За девять месяцев 2022 года (в сравнении с 2021 годом), в Алтайском крае сохранено 1164 жизни.

В Рязанском кардиодиспансере впервые в регионе имплантирован СРТ-Д — современное многофункциональное устройство, которое способно работать как электрокардиостимулятор, улучшать функцию сердца и в экстренных случаях наносить разряд, чтобы спасти жизнь пациенту при остановке сердца.

Как пояснил кандидат медицинских наук, заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, ассистент кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики РязГМУ им. академика И. П. Павлова, сердечно-сосудистый хирург Владислав Поваров, СРТ — сердечная ресинхронизирующая терапия. Имплантируемые устройства похожи на электрокардиостимуляторы. Они так и называются «устройствами для сердечной ресинхронизирующей терапии».

«Дело в том, что среди пациентов кардиологического профиля существует отдельная группа больных, у которых, например, на фоне тяжелых ишемической болезни сердца, инфаркта или по другим причинам, очень сильно страдает функция сердца. Оно может сильно расширяться, его камеры могут начать работать в разных темпах и гораздо слабее, нежели у здорового человека. В данном случае сердце можно сравнить со сломанным насосом, у таких пациентов оно работает вполсилы. СРТ позволяет стимулировать одновременно несколько камер сердца, синхронизировать их работу и приблизить работу сердца пациента к работе сердца здорового человека. Буква-Д в конце аббревиатуры означает то, что у данного устройства есть функция дефибриллятора», — поясняет Владислав Поваров.

(сс) Unknown Сердце

Уже во время операции выяснилось, что у пациента аномальное строение сосудов сердца, что усложнило имплантацию.

«Операция длилась дольше, чем обычно. Работа была напряженной. Но, тем не менее, положительного результата мы достигли. Пациент нам попался просто замечательный. Он перенес хирургическое вмешательство очень стойко. Хочется пожелать всем хирургам таких отважных пациентов. Послеоперационный период проходил хорошо», — отмечает Владислав Поваров.

После имплантации СРТ, как правило, положительный эффект наблюдается через несколько месяцев после операции. Сердцу необходимо «подстроиться» под новое устройство и устройству — собрать всю информацию о сердце, чтобы работать эффективно. Поэтому улучшение состояния пациент почувствует не сразу, но оно однозначно наступит.

«Впечатления крайне положительные. Всегда приятно развиваться, добиваться новых успехов. Мы не собираемся останавливаться на одной операции. В будущем на базе Рязанского кардиосдиспансера мы продолжим заниматься имплантациями СРТ», — подчеркивает Владислав Поваров.

Ранее такие хирургические вмешательства проводились только в федеральных клиниках. Теперь, благодаря реализации программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также колоссальному опыту, накопленному специалистами Рязанского кардиодиспансера, этот вид высокотехнологичной медпомощи жители области смогут получать непосредственно в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», больницы и поликлиники оснащают современным оборудованием, создаются онлайн-сервисы для врачей и пациентов, строятся фельдшерско-акушерские пункты для сел, создается санавиация для отдаленных районов. Особое внимание обращено на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.