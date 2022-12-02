Сеул, 2 декабря, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Глава полиции Сеула Ким Кван Хо явился на допрос в качестве подозреваемого в деле о смертельной давке в южнокорейской столице, сообщает 2 декабря информационное агентство Рёнхап.

Watchers Club Давка в Сеуле. 2022

Допрос проходил в штаб-квартире специальной следственной группы, расположенной в западной части Сеула. Ким Кван Хо был привлечен к ответственности по обвинению в служебной халатности, в результате которой 29 октября погибло больше полутора сотен человек, в основном, молодёжи.

Отвечая на вопрос журналистов об обвинениях в его адрес, глава полиции сказал: «Я добросовестно вытерплю расследование, не скрывая и не добавляя никаких фактов».

Ким Кван Хо является самым высокопоставленным офицером полиции, которого вызвали на допрос после того, как в 1 декабря специальная группа запросила ордера на задержание четырёх старших офицеров, непосредственно виновных в трагедии.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 октября 2022 года, во время празднования Хэллоуина в сеульском районе Итхэвон в результате возникшей давки погибло 158 человек, в том числе 4 гражданки России.