Горловка, ДНР, 2 декабря, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Горловку, Пантелеймоновку и Каштановое обстреляли киевские боевики в ДНР. Об этом 2 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

Обстрел Горловки вёлся ВСУ со стороны населенного пункта Новгородское в 04:00 мск и в 05:57 мск. Всего было выпущено 13 снарядов калибром 155 мм. Населённый пункт Пантелеймоновка был обстрелян ВСУ со стороны населённого пункта Новгородское в 05:02 мск, было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.

Также киевские боевики обстреляли населённый пункт Каштановое, по нему было выпущено три снаряда калибром 152 мм.

Мэр Горловки Иван Приходько уточнил в своем телеграм-канале, что из-за обстрелов со стороны киевских карателей в городе была повреждена контактная сеть. По этой причине в Горловке временно приостановлено движение троллейбусов. Приходько указал, что под обстрел ВСУ попало «Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка». Информацию о пострадавших глава города не сообщал.