Ереван, 2 декабря, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто состоялась на полях совета глав МИД ОБСЕ в Польше, ее участники договорились о восстановлении дипломатических отношений между Ереваном и Будапештом, сообщается на сайте армянского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

Дипломатические отношения между странами были приостановлены в августе 2012 года после того, как Будапешт выдал Баку лейтенанта азербайджанской армии Рамиля Сафарова, приговоренного Венгрией к пожизненному заключению за убийство в 2004 году армянского офицера Гургена Маргаряна.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что нормализация отношений между Арменией и Турцией сохраняет положительную динамику.