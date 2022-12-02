Тулуза, Франция, 2 декабря, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Импорт российского титана планирует полностью прекратить европейская авиастроительная корпорация Airbus. Об этом 1 декабря сообщил глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн, его слова приводит агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Airbus A-350

Как указал Шольхорн, корпорация находится в стадии разрыва связей с Россией в вопросе поставок титана. По словам представителя Airbus, это вопрос нескольких месяцев, а не лет. Шольхорн не назвал точную дату полного прекращения импорта российского титана, но подтвердил, что работа над этим идёт.

Российская корпорация «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана, её партнёрами стали такие гиганты, как Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines. Глава Airbus Гийом Фори в августе текущего года пояснял в статье в Wall Street Journal, что если «ВСМПО-Ависма» прекратит поставки металла для мировой авиакосмической отрасли, то это будет означать «конец истории».