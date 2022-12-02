Москва, 2 декабря, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Курс евро к российской валюте вырос 2 декабря на Московской бирже до 65,2 рубля, свидетельствует информация с торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль и евро

Он увеличился на 1,25% и превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июля. При этом курс доллара к российской валюте поднялся до 61,51 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев в интервью радио Sputnik заявил, что тем, кто хочет купить американские доллары по наиболее выгодному курсу, лучше приобрести эту валюту до 5 декабря.