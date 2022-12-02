Токио, 2 декабря, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Правительство Япония собирается выделить от 40 трлн до 45 трлн иен (от $295 млрд до $333 млрд) на военные расходы в течение пяти лет, начиная с апреля 2023 года, когда в стране стартует следующий финансовый год. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

Действующий пятилетний план финансирования предусматривает расходы в 27,5 трлн иен. На декабрь запланирована очередная встреча главы японского правительства Японии Фумио Кисиды с министром финансов Японии Шуничи Судзукой и министром обороны Ясукадзу Хамадой, которые должны обсудить разногласия по вопросу затрат на оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Фумио Кисида заявил, что распорядился увеличить более чем в два раза военные расходы Японии к 2027 финансовом году — примерно до 2% от валового внутреннего продукта страны.