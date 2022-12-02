Берлин, 2 декабря, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Сборную Германии, покидающую Чемпионат мира по футболу в Катаре, можно считать «бывшей футбольной державой», сообщает 2 декабря Associated Press.

Armando Sobrino Футбольный мяч

Немецкие футболисты сталкиваются с очередным раундом самоанализа после того, как второй раз подряд выбыли из самого важного спортивного турнира на первом этапе. Впоследствии немецкие игроки говорили о хорошей игре и упущенных моментах, но ни у кого из них не было реальных ответов на проблемы команды.

Судьба Германии была фактически решена, когда она проиграла свою первую игру со счетом 2:1 Японии, а затем сыграла вничью 1:1 с Испанией. Это оставило Германию в нижней части группы E и всё стало зависеть от «помощи» испанцев. Но этого так и не произошло, поскольку Япония победила Испанию в своей последней игре и возглавила группу. А Испания опередила Германию по разнице мячей.

Тренер немцев Ханс-Дитер Флик признал, что они не смогли использовать имевшиеся у них «огромные шансы и возможности».