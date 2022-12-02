Бразилиа, 2 декабря, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Почти 900 человек были спасены из зоны бедствия в штате Санта-Катарина на юге Бразилии, подвергшемся удару сильного наводнения, сообщается в микроблоге регионального управления гражданской обороны.

Раден Салех. Наводнение на Яве. 1865

Людей эвакуировали с помощью вертолетов. В ряде населенных пунктов вода затопила дома до крыши. Власти Санта-Катарины призвали жителей избегать поездок по дорогам. В нескольких городах штата объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре шесть человек, включая двоих детей, стали жертвами наводнений и схода оползня в штате Парана на юге Бразилии.