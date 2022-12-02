Запорожье, Запорожская область, 2 декабря, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Пожар произошёл в оккупированном киевским режимом Запорожье. Об этом 2 декабря сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Как уточнил Куртев, в Запорожье загорелось здание инфраструктурного объекта. Причиной пожара Куртев назвал атаку российских ВС.

Стоит отметить, что в ночь на 2 декабря на оккупированной Киевом части российской Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины и на территории оккупированных Киевом районов ДНР и Запорожской области.