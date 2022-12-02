Анкара, 2 декабря, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Турецкий министр обороны Хулуси Акар обратился к союзникам Турции с призывом не оказывать поддержки курдам, сообщает 1 декабря информационное агентство Anadolu.

msb.gov.tr Турецкие солдаты

Это заявление Акар сделал на встрече с журналистами в Анкаре. Он назвал Рабочую партию Курдистана (РПК) «кровавой организацией» и предупредил, чтобы турецкие союзники на территории Сирии держались бы подальше от мест базирования РПК и не вздумали бы переодевать курдских боевиков в свою военную форму.

Акар подчеркнул, все действия турецкой армии на территории Сирии носят законный характер, так как они основываются на 51-й статье Устава ООН о праве на самооборону.

Министр обороны Турции отметил, что Анкара уважает суверенитет и территориальную целостность соседних государств, но в то же время полна решимости бороться с террористами.

Акар заявил, что позиция тех, кто, находясь за тысячи километров от места событий, называет террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главной угрозой, но при этом выступает против действий турецкой армии по ликвидации этой угрозы, абсолютно неприемлемой.

Министр особо подчеркнул, что Турция является единственной страной НАТО, которая реально борется с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и турецкие солдаты в боях уничтожили в Сирии и на севере Ирака уже 4500 боевиков исламистов.

Напомним, что Анкара заявила о готовности в любой момент начать военную операцию против курдских отрядов, находящихся в северной части Сирии.