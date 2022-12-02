Токио, 2 декабря, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Японские власти не видят перспектив для переговоров о заключении мирного договора с Россией из-за ситуации на территории Украины, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 2 декабря на слушаниях в японском парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Он отметил, что отношения Токио и Москвы в настоящее время находятся «в очень тяжелом состоянии». Кисида подчеркнул, что Япония считает «недопустимыми попытки силового изменения статуса-кво в одностороннем порядке, где бы они ни предпринимались».

Вместе с тем, по словам премьер-министра, японское правительство нацелено на заключение мирного договора с РФ и решение проблемы «северных территорий» (российских южнокурильских островов, которые Токио, считает своими. — Прим. ИА REGNUM).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония рассматривает как «неправомерное и неприемлемое» решение России о выходе из двустороннего соглашения от 1999 года об облегченном посещении южных Курил бывшими японскими жителями этих территорий.