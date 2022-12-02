Токио, 2 декабря, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Санкции в отношении трёх групп и организаций, а также в отношении одного человека, которые, по мнению властей Японии, связаны с КНДР и её ракетно-ядерной программой, вводит Токио. Об этом 2 декабря заявил на пресс-конференции генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В обновлённый список, который был опубликован МИД Японии, внесены торговые компании Korea Haegumgang Trading Corporation и Korea Namgang Trading Corporation, а также хакерская группа Lazarus Group. Кроме того, в санкционный список попал представитель департамента оружейной промышленности КНДР во Вьетнаме.

Таким образом, на сегодняшний день в санкционные списки Японии внесены 68 организаций и 72 физических лица, связанных с Северной Кореей. Ограничительные меры предполагают заморозку счетов организаций и физических лиц, если Токио удастся их обнаружить, а также контроль за сделками, которые заключают подсанкционные организации и физические лица.

Решение было принято японскими властями в условиях, когда Пхеньян не предпринимает никаких мер в связи с похищениями граждан Японии. Также в Токио напомнили и о запуске КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в пределах японской исключительной экономической зоны.