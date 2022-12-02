Тайбэй, 2 декабря, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Мэр Южного муниципалитета города Гаосюн Чэнь Цимай избран исполняющим обязанности председателя правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии, сообщает 1 декабря Международное радио Тайваня.

ey.gov.tw Чэнь Цимай

57-летний Чэнь Цимай был избран на этот пост после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь взяла на себя ответственность за поражение партии на выборах в местные органы власти, состоявшихся 26 ноября, и сложила с себя полномочия главы ДПП. Избрание нового партийного лидера состоялось на заседании Центрального постоянного комитета ДПП. На этом же заседании была также сформирована комиссия по рассмотрению разгромных для партии результатов муниципальных выборов.

Выборы постоянного председателя ДПП пройдут в январе следующего года. Чэнь Цимай уже объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Он сказал журналистам, что ставит перед собой три основные цели: 1) осмыслить причины поражения ДПП на выборах, принять критику и замечания со стороны общественности; 2) провести подготовительную работу к выборам мэра города Цзяи, перенесённым на декабрь в связи со смертью одного из кандидатов и к дополнительным выборам в парламент от столичного Тайбэйского округа; 3) подготовить и организовать выборы нового председателя партии.

Напомним, что на состоявшихся 26 ноября местных выборах ДПП смогла выиграть только в 5 муниципальных округах, а её главный конкурент, партия Гоминьдан — в 13. Итоги проведённых выборов стали худшими для ДПП за всю её историю. Президент Цай Инвэнь вынуждена была подать в отставку с поста председателя партии, который она занимала в течение 16 лет.