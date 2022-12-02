Луганск, 2 декабря, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Населённые пункты Хорошее и Старобельск в Луганской Народной Республике обстреляли киевские боевики из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 2 декабря сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Обстрел населённого пункта Хорошее киевскими боевиками был зафиксирован в 01:32 мск. ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Населённый пункт Старобельск был обстрелян со стороны ВСУ в 03:00 мск. При обстреле применялась РСЗО HIMARS, было выпущено четыре ракеты.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики нанесли удар из тяжёлой артиллерии по жилым кварталам города Донецка. В результате обстрела пострадали три человека.