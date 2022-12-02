Анкара, 2 декабря, 2022, 05:35 — ИА Регнум. США должны проявить понимание в отношении новой военной операции, которую может начать Турция на севере Сирии, заявил на пресс-конференции 1 декабря турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Mil.ru Хулуси Акар

Так он оценил требование американских властей к Анкаре провести «переоценку планов» по проведению указанной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с Хулуси Акаром и заявил ему о своем «решительном несогласии» в связи с намерением Турции начать военную операцию на сирийской территории.