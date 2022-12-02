Вашингтон, 2 декабря, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Второе поколение грузовых автомобилей Tesla представил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. Об этом 1 декабря сообщил сам бизнесмен в своём Twitter.

NVIDIA Corporation Илон Маск

На презентации Маск выехал на сцену, лично управляя новым грузовиком, и поприветствовал собравшихся.

Новая модель грузовика получила название Beast («Зверь»). Маск назвал грузовик «слоном», который при этом движется как гепард. Бизнесмен отметил, что грузовик быстро разгоняется и быстро тормозит.

«Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla», — так описал новую модель грузовика Маск, при этом подчеркнув, что водитель этого транспортного средства на шоссе будет себя ощущать «круче всех».

Кроме того, Маск заявил, что новая модель по мощности превосходит все известные тягачи в три раза и может проехать без дополнительной подзарядки сотни километров.

Первую партию грузовиков, по словам Маска, приобрела компания Pepsi.