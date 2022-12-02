В районе Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0
Единая геофизическая служба РАН зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,0 у Курильских островов
Южно-Сахалинск, 2 декабря, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в районе Курильских островов 2 декабря в 11:29 (03:29 по московскому времени), сообщили журналистам в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Иван Шилов ИА REGNUM
Курилы
Об этом передает РИА Новости. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 98 км от острова Онекотан, а очаг — залегал на глубине 58 км.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября жители ряда районов на юге Ирана ощутили подземные толчки магнитудой 5,6.