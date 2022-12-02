Канье Уэст отменил сделку по приобретению сервиса микроблогов Parler
Сделка была закрыта на фоне признания Уэста в симпатии к Гитлеру
Вашингтон, 2 декабря, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Сделка по приобретению сервиса микроблогов Parler была отменена между компанией-владельцем сервиса и рэпером Канье Уэстом. Об этом 1 декабря сообщил портал Axios.
Цитата из интервью
Канье Уэст
Сделку планировалось закрыть до конца текущего года, но компания поспешила сообщить об отмене уже достигнутого соглашения после признания Уэста в симпатии к главе нацистов Адольфу Гитлеру.
Parler широко распространена между сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, популярность сети микроблогов возросла после поражения политика на выборах в 2020 году.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что рэпер Канье Уэст открыто признался в своей симпатии к нацистскому режиму на фоне своих антисемитских высказываний.