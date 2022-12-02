Алтайский край, 7 августа, 2005, 10:37 — ИА Регнум. Михаил Евдокимов родился 6 декабря 1957 г. в Новокузнецке (Кемеровская область). Детство провел в селе Верхнеобское Смоленского района Алтайского края. Полгода учился в культпросветучилище на отделении балалаечников, затем работал на моторном заводе. Служил в Советской Армии. Неудачно поступал в Московское эстрадно-цирковое училище. Окончил Сибирский университет потребительской кооперации. Специальность - "экономист-менеджер". Во время учебы был капитаном команды КВН. Работал администратором в столовой, а по вечерам пел на танцплощадках. В свободное время писал сатирические рассказы. Начинал как артист разговорного жанра. Постоянный участник телевизионной передачи "Аншлага". Снимался в фильмах: "Старые клячи" (2000), "Не послать ли нам гонца?" (1998), "Не валяй дурака" (1997), "Аншлаг и Co" (1996), "Про бизнесмена Фому" (1993),"Не хочу жениться" (1993). Продюсировал фильм "Не послать ли нам гонца?" (1998). Народный артист России. До апреля 2004 года работал директором ООО "Театр Евдокимова". В апреле 2004 года Михаил Евдокимов во втором туре голосования одержал победу на выборах на пост губернатора Алтайского края.

Евдокимов был женат, у него осталась дочь.