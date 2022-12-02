Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в двух регионах Украины
Киев, 2 декабря, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины. Об этом 2 декабря можно узнать из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации.
Тревога
Сигнал воздушной тревоги звучит для жителей Харьковской и Днепропетровской областей Украины. Жителям рекомендуют пройти в убежище.
Также воздушная тревога объявлена во временно оккупированных Киевом частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена на всей захваченной Киевом территории Украины.